En plena misa cayó un ventilador sobre una doña La mujer fue derivada con urgencia al hospital.

Una mujer quedó herida tras caer un ventilador encima de ella en plena misa.

Un sacudón de aquellos y tremendo susto se vivió en plena misa dentro de una iglesia de Ñemby. Un pesado ventilador de techo se desprendió del techo y cayó directo sobre la cabeza de una feligresa.

El insólito percance oiko a eso de las 20:00 horas en la iglesia San Lorenzo en la ciudad de Ñemby. La mujer lesionada fue identificada como Sonia Elizabeth C. A. (42), vecina de San Antonio.

A raíz del fuerte golpe de las aspas de metal, la doña sufrió un feo corte sangrante en la zona de la cabeza. Los fieles que estaban rezando quedaron con la boca abierta y llamaron volando a los cuerpos de auxilio.

Bomberos Voluntarios de Ñemby llegaron al toque para atender a la víctima y controlar la hemorragia. Posteriormente, una ambulancia del SEME la trasladó raudamente hasta el Hospital de Trauma para su atención.

Agentes de la Comisaría 7ª Central acudieron a la parroquia para verificar cómo se soltó el aparato eléctrico. Toda la perrada que asistió al culto quedó con el Jesús en la boca tras la insólita desgracia eclesial.