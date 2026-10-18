¡Falta profe! Creadora de contenidos casi provocó un incendio La creadora de contenidos Blanqui Barreto incendió las redes sociales al publicar un video bien “seusi” voi, donde se vio el cuerazo que se manda.

La creadora de contenidos Blanqui Barreto incendió las redes sociales al publicar un video bien “seusi” voi, donde se vio el cuerazo que se manda.

“Dirán que no puedo porque ya soy mamá, pero saben que…” , decía un mensaje que acompañaba el video, donde se la ve a Blanqui con un body negro, que casi casi ohesa’opa a loperro de la emoción.

Los muchachos agradecieron semejante regalo visual, sus seguidoras la felicitaron y como siempre no faltaron las odiadoras avei compartiendo en el posteo de Blanqui.

“Ni se nota que tiene 3 hijos ya, ¿tan hermosa podes ser Blanqui?, “estás muy linda seguí así, mímate mucho, bendiciones hija”, “amo que siempre sea así tú autoestima nunca olvides de tí misma”, “las envidiosas que se muerdan los codos, dejen vivir y vivan sus vidas”, “vos mostra lo que querés si te dicen algo es por envidia, cuántas hay de esas que no tienen hijos ha imoldevaive uragüi...y las que sí tienen hijos, tienen hermoso cuerpo”, decían algunos de los mensajes de sus seguidoras y seguidores.