Itaipú abre una segunda compuerta por la crecida del río Paraná Las intensas lluvias siguen haciendo de las suyas y provocaron un nuevo aumento del caudal del río Paraná. Ante esta situación, la represa de Itaipú …

Las intensas lluvias siguen haciendo de las suyas y provocaron un nuevo aumento del caudal del río Paraná. Ante esta situación, la represa de Itaipú abrió una segunda canaleta de su vertedero para el desagüe. Según los datos de la binacional, el volumen de agua vertida subió de 10.500 a 11.300 metros cúbicos por segundo entre las 11:00 y las 12:00 del martes 13 de octubre.

Ojo, que la apertura de otra canaleta no significa hína que las inundaciones vayan a empeorar.

Desde Itaipú explicaron que todo depende de la cantidad de agua que se libera y de las condiciones del río en toda la cuenca. Mientras tanto, las familias que viven en las zonas ribereñas de Alto Paraná siguen sufriendo los efectos de la crecida, con la preocupación puesta en el avance de las aguas y la situación de sus casas que van quedando bajo el agua.