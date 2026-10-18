Levantan viviendas temporales para familias golpeadas por la crecida La crecida del río Paraná sigue causando preocupación en Ayolas, donde numerosas familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el avance de las ag…

La crecida del río Paraná sigue causando preocupación en Ayolas, donde numerosas familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el avance de las aguas. Para darles una mano, efectivos militares trabajan en la construcción de unas 50 viviendas temporales en el predio del Polideportivo Municipal, donde actualmente están refugiados los damnificados.

Los trabajos están a cargo de uniformados de la Segunda División de Caballería, con asiento en San Juan Bautista, por disposición del presidente Santiago Peña, en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otras instituciones.

Los alojamientos buscan brindar mayor resguardo a las familias mientras persista la emergencia y no puedan regresar a sus casas. La intensa crecida del Paraná mantiene en alerta a las comunidades ribereñas, que siguen sufriendo las consecuencias del avance del agua. Todavía no se informó cuándo estarán listas las viviendas ni cómo serán distribuidas.