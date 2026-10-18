Mató a su padrastro para salvar a su mamá Jovencita de 14 años agarró un kyse y lo apuñaló al karai.

Una jovencita de 14 años mató a su padrastro para salvar a su mamá.

Una desgarradora e impactante tragedia de violencia familiar sacudió esta madrugada a Hernandarias. Una mita’i de solo 14 años le clavó una puñalada mortal en el pecho a su padrastro para salvar a su mamá. El fallecido fue identificado como Marcos Antonio R. (34), quien recibió una estocada letal en el lado izquierdo.

El hecho oiko a eso de la 01:00 de este domingo dentro de una casa en el asentamiento San Miguelito. El arriero entró recontra violento a la vivienda de su expareja, reclamando cosas e iniciando un feroz forcejeo.

Al ver que el sujeto atacaba a su madre, la jovencita agarró un kyse y le propinó un certero puntazo. El hombre cayó al suelo ensangrentado y falleció casi al instante tras sufrir un shock hipovolémico.

Agentes de la comisaría 27ª y Criminalística acudieron corriendo al sitio para levantar el arma y las pruebas. El fiscal Víctor Adolfo Santander dispuso que la menor quede bajo el resguardo de su madre tras el suceso. Toda la perrada de la zona quedó conmocionada mientras la Justicia investiga la legítima defensa de la chica.