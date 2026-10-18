Olimpia desplumó al “Gallo” y otra vez es puntero Con un contundente 3-0, el equipo de “Vitamina” venció a 2 de Mayo para saltar nuevamente a la cima de la tabla.

POR ADÁN PANIAGUA

Partido duro, que se abrió en el inicio y se definió en el final. Olimpia le ganó 3 - 0 a 2 de Mayo en el Defensores del Chaco en un encuentro trabajoso, en el que arrancó bien, pero no supo liquidarlo hasta el cierre del compromiso.

Y eso que Olimpia pegó de arranque. Prácticamente en el primer avance que tuvo, Gabriel Ávalos tomó el balón en tres cuartos de cancha, ya de una supo lo que iba a hacer y cuando encontró el espacio sacó un derechazo que se metió en el angulo para el 1-0 del Decano, que prácticamente dominó la primera mitad.

El “Gallo” sintió el golpe y Olimpia pudo ampliar minutos después, pero Sebastián Ferreira estrelló su remate en el travesaño en un claro mano a mano.

También Ávalos volvió a tener una clarita dentro del área chica prácticamente, pero el palo le dijo también que no, así como al 2 de Mayo en la más clara que tuvo, tras un remate que encontró ya vencido a Olveira, pero el palo dijo que no y el primer tiempo por eso se fue solo con la mínima diferencia.

En el arranque del complemento el Decano tuvo otra vez la chance de hacer el segundo, pero Ferreira desperdició una muy buena jugada.

Después, 2 de Mayo tomó más protagonismo, se adelantó más en el campo, Olimpia perdió claridad y fuerza con los cambios, pero Olveira casi que no sufrió.

De contra pudo haberlo liquidado antes el Franjeado, pero Romeo Benítez, como casi siempre, definió mal en una contra cuando ya quedó solo con el arquero y le entregó el balón.

Después si, cuando se iba el partido, lo liquidó el Franjeado.

Primero con un tiro libre y cabezazo de Mateo Gamarra para el 2-0 y la tranquilidad, y luego con una contra de Rodney Redes para sellar el 3-0 final y que la fiesta sea completa, con punta incluída.