¡Qué nivel! Ganadores del programa “100 Paraguayos: Edición Colegios 2026″ ya están en Bariloche Los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús “Salesianito”, ganador de “100 Paraguayos: Edición Colegios 2026”, ya se encuentran disfrutando de su gran premio en San Carlos de Bariloche, Argentina.

Los ganadores partieron este jueves 15 de octubre para vivir una experiencia única, luego de consagrarse campeones en una emocionante final frente al Colegio Internacional, transmitida por las pantallas del canal Trece.

El premio contempla 9 días y 8 noches en Bariloche, con excursiones a Discovery Bariloche, Cerro Catedral y visita a Gruta Virgen de las Nieves, Clase de Ski/Snowboard, Día de Campo, Piedras Blancas, Aventura en Fourtrax, Show de Velas, Full Color, Paintball, Bar de Hielo y otras experiencias más.Además, los cuatro estudiantes que disputaron la gran final fueron premiados con becas universitarias por un año, con todos los gastos cubiertos, otorgadas por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA).

La victoria de Salesianito demuestra que la emoción vivida en el programa puede convertirse en experiencias reales, sus estudiantes ya disfrutan de Bariloche, celebrando el resultado de su esfuerzo y compartiendo una aventura que quedará en la memoria de toda la comunidad educativa.

El programa “100 Paraguayos: Edición Colegios” reafirma su propuesta de unir entretenimiento, participación estudiantil y grandes premios, llevando la emoción de la pantalla a experiencias que dejan huella.En tanto que “100 Paraguayos dicen”, ya un clásico de la TV en su 6ta temporada, conducido por Dani Da Rosa, de lunes a jueves de 20.45 a 21.45 por el Trece, un espacio de entretenimiento para toda la familia paraguaya.