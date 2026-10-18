Quieren que el 2027 sea el año del Mariscal López El 2027 podría convertirse en un año especial para recordar a uno de los personajes más emblemáticos de la historia paraguaya. El diputado Jorge Barr…

El 2027 podría convertirse en un año especial para recordar a uno de los personajes más emblemáticos de la historia paraguaya. El diputado Jorge Barressi (ANR-San Pedro) presentó un proyecto de ley que busca declarar oficialmente el próximo año como el “Año del Bicentenario del Natalicio del Mariscal Francisco Solano López”.

La iniciativa tiene como objetivo conmemorar los 200 años del nacimiento del Mariscal, ocurrido el 24 de julio de 1827, y promover actividades que ayuden a mantener viva su historia entre los paraguayos, especialmente entre los más jóvenes.

La propuesta plantea que los homenajes se extiendan durante todo el 2027 voi, con una agenda de actividades que reúna a instituciones públicas, educativas, militares y culturales. En caso de ser aprobado el proyecto, la coordinación estaría a cargo del Centro Cultural de la República El Cabildo, junto con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Cultura y el Ministerio de Defensa Nacional.

También se busca sumar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, universidades, municipios y organizaciones culturales para realizar charlas, jornadas educativas, actos patrióticos y otras actividades conmemorativas.

En los argumentos del proyecto, Barressi destacó la trayectoria política, militar y diplomática de Francisco Solano López, así como su papel en los acontecimientos que marcaron la historia nacional.