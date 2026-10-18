Renuevan escuela para 500 alumnos en Piribebuy Una importante renovación se lleva adelante en la Escuela Básica N.º 259 Limpia Concepción Pérez, de Piribebuy, departamento de Cordillera, donde las…

Una importante renovación se lleva adelante en la Escuela Básica N.º 259 Limpia Concepción Pérez, de Piribebuy, departamento de Cordillera, donde las obras avanzan con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de estudio a unos 500 alumnos. Autoridades nacionales verificaron el progreso de los trabajos, que son impulsados en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El proyecto contempla la construcción de espacios para los chicos del nivel inicial y los estudiantes de la educación media, además de talleres de especialidad, un comedor escolar equipado y baños inclusivos.Pero eso no es todo. La institución también contará con un moderno polideportivo con graderías, una cancha multiuso y una pista de atletismo, para que los estudiantes puedan practicar deportes y disfrutar de más espacios para sus actividades.

Con estas mejoras, la escuela podrá ampliar su oferta educativa y recibir a los alumnos desde el nivel inicial hasta la secundaria.La intervención forma parte de un plan nacional que busca mejorar la infraestructura de 17 instituciones educativas emblemáticas del país.