¡San Pedro bajo agua! Piden declarar emergencia por 90 días Las inundaciones golpean a varias comunidades del segundo departamento, donde familias rurales sufren las consecuencias de la crecida, la pérdida de …

Las inundaciones golpean a varias comunidades del segundo departamento, donde familias rurales sufren las consecuencias de la crecida, la pérdida de cultivos y los problemas para trabajar en el campo. La situación preocupa en el departamento de San Pedro, donde las inundaciones están causando serios problemas a numerosas familias. Ante este panorama, el diputado Leonardo Saiz presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia departamental por 90 días y agilizar la asistencia a las zonas afectadas.

La propuesta busca que las instituciones del Estado puedan actuar rápidamente para ayudar a las familias damnificadas, reparar los caminos afectados y atender los daños que golpean a la producción agrícola y ganadera. Según el legislador, las lluvias y las crecidas provocaron pérdidas de cultivos y complicaron las actividades ganaderas, perjudicando principalmente a las familias rurales que dependen del trabajo en el campo para llevar el pan de cada día a sus hogares.

Entre los distritos que necesitan una intervención urgente figuran Puerto Antequera, San Pedro del Ycuamandyyú, Tacuatí, Nueva Germania, Lima, General Resquín, San Estanislao, Puerto Rosario, General Aquino, Itacurubí del Rosario y San José del Rosario.