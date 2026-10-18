[VIDEO] Héroes con uniforme, militares rescatan a firus atrapados por las inundaciones Los peluditos no fueron olvidados en medio de la emergencia. Militares de la Prefectura Naval rescataron a varios perros que quedaron atrapados por l…

Los peluditos no fueron olvidados en medio de la emergencia. Militares de la Prefectura Naval rescataron a varios perros que quedaron atrapados por la crecida del río Paraná, en la zona de Panchito López, distrito de Yabebyry. Las aguas avanzaron y dejaron bajo agua el lugar donde vivían los animales, que tuvieron que buscar ayuda para ponerse a salvo.

En las emotivas imágenes compartidas por el Comando de las Fuerzas Militares se observa cómo los uniformados se acercan a los perritos, los sacan del agua y los suben a las lanchas de rescate. Según el relato que acompaña al video, los animales siguieron a los prefectos, quienes no dudaron en ayudarlos a salir de la zona inundada.

El video fue publicado con una frase que lo dice todo: “Rescatando vidas en la emergencia”. Una muestra de que, en medio de las inundaciones, cada vida importa y una mano amiga también puede marcar la diferencia para quienes no tienen voz, pero sienten miedo y necesitan protección.