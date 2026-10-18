[VÍDEO] José Florentín marcó para el Independiente Rivadavia El jugador paraguayo tuvo participación en el empate de su equipo ante Tigre por el campeonato argentino.

El Independiente Rivadavia de la ciudad de Mendoza recibió en dicha localidad a Tigre este fin de semana, en una nueva jornada del campeonato Clausura argentino. El partido acabó empatado 2-2 y el paraguayo José Florentín fue protagonista, ya que marcó uno de los goles para el local.

No obstante, el equipo mendocino tuvo que resignarse con este resultado, ya que se constituye en su tercer partido sin conocer la victoria, lo cual terminó llevando que ceda el liderato de la Tabla Anual, quedando al mismo tiempo en séptimo lugar de la zona B del torneo Clausura argentino.

Matías Fernández (20’) y el paraguayo José Ignacio Florentín (52’) anotaron los goles para la Lepra mendocina, mientras que Alan Barrionuevo (26’) y Manuel Fernández (92’) convirtieron para el Matador, de discreta campaña y que salvó un punto después de cinco derrotas seguidas.