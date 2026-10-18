[VIDEO] Lince “pokovi” fue apartado hína Tras un cateo robó G. 400 mil a un joven que enseguida le pilló.

Un agente del Grupo Lince terminó apartado feo de su puesto tras ser acusado de pelarle a un lomitero. Al presunto policía pokovi se le habría “pegado por la mano” la suma de 400 mil guaraníes en Luque.

El agente llegó en moto con un colega para catear a un grupo de muchachos frente a su lugar de trabajo. Mientras un Lince revisaba las mochilas, el otro arriero le metió la mano en el bolsillo al vendedor de comida.

El agente sacó justo cuatro billetes de 100 mil guaraníes con la imagen de San Roque y los guardó. El afectado revisó su platita, pilló que le faltaba dinero y al mirar las cámaras del local confirmó el robo.

El video del cateo se viralizó a toda velocidad en las redes y armó un revuelo tremendo entre la perrada. El comisario Gustavo Ruiz Díaz, capo de los Lince, confirmó que el sospechoso fue apartado raudamente.

El jefe policial aseguró que no van a apañar ninguna sinvergüenzada y pasaron el caso a Asuntos Internos. La ciudadanía quedó recontra indignada al ver cómo el agente le metió la mano en el bolsillo al trabajador.