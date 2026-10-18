[VÍDEO] ¡Ndezapatúre! Golazo de mediocampo de Diego Gómez en la Premier El jugador paraguayo marcó un golazo histórico desde la mitad de la cancha jugando por su equipo, el Brighton.

El Brighton concretó una goleada contundente ante el Crystal Palace en la Premier League, encajándole un tremendo 5-0 jugando de local. Por si eso fuera poco, el albirrojo Diego Gómez, no solamente estuvo de arranque y fue figura, sino que además marcó un auténtico golazo gracias a un zapatazo desde la mitad de la cancha para el segundo gol de su equipo.

El jugador paraguayo convirtió de esta manera su primer tanto en lo que es la actual temporada de la Liga inglesa, habiendo tenido ya 7 presentaciones en las que además sumó dos asistencias, solidificándose cada vez más como un pilar del plantel del Brighton dentro de la Premier.

Cabe resaltar que gracias a los resultados obtenidos en esta primera etapa de la Premier, el equipo azul se encuentra como el segundo en la tabla, solamente por detrás del Manchester City, que lo supera ahora mismo por cinco puntos de diferencia.