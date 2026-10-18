[VIDEO] Periodista pidió disculpas y criticó su conducta irresponsable ndaje

El periodista Roberto Coronel tuvo un percance automovilístico este fin de semana kuri sobre la avenida general Máximo Santos casi Teniente Delicio Insfrán del barrio San Vicente de Asunción.
“Yo hago un periodismo crítico y hoy me toca a mí evaluar mi propia conducta y criticar mi conducta. No estuvo bien, hago este mensaje comprometiéndome a no volver a actuar de manera imprudente porque finalmente la vida te da oportunidades y esta es una oportunidad de aprender y no repetir”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.
Coronel pidió perdón a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo por el incidente donde se vio involucrado, “Le pido perdón a mi familia, le pido perdón a mis amigos, a mis compañeros de trabajo que a raíz de esta situación también están recibiendo críticas de manera absolutamente innecesaria porque la conducta fue mía y la responsabilidad fue mía”.
“Le pido disculpas al hombre, al propietario de ese vehículo al que terminé perjudicando con esta situación. Me puse en contacto con él, hablamos claramente acerca de la reparación de su vehículo, eso ya está en curso, se va a reparar lo antes posible porque este hombre vive de ser conductor de plataforma”, gatilló el comunicador.
El periodista comentó que tuvo una conversación bastante enriquecedor ndaje, “sentimos que Dios nos dio una segunda oportunidad para vivir y celebrar la vida desde otra posición y de una posición mucho más prudente, así que a este hombre le agradezco también que haya tenido la apertura de conversar de manera muy afectiva conmigo y ya está encaminada la solución, le envío un abrazo a él y gracias por tener esa calidez humana para recibir primero mi perdón y luego encaminar una pronta solución”, tiró finalmente.