[VIDEO] Persecución de película en Capiatá

Huyó de un control policial, atropelló a 2 agentes y fue aprehendido tras una persecución.

Una loca y violenta persecución de película sobre la ruta PY02 dejó dos policías heridos en Capiatá. Un arriero de 25 años al mando de un Toyota Vitz atropelló un barrera de control y rajó a toda velocidad.

Los uniformados le fueron detrás y el tipo embistió a dos motos patrulleras para no dejarse atrapar. El chofer loco fue identificado como Esteban Javier A. B., quien se resistió con uñas y dientes.

Para reducirlo, los agentes tuvieron que romper la ventanilla del coche porque el tipo no quería saber nada de ser aprehendido. En el registro del auto hallaron siete bolsitas de macoña picada que pesaron un total de 64 gramos.

El detenido fue llevado volando al Hospital de Clínicas ya que estaba desvariando por las sustancias. El procedimiento fue realizado por agentes de la comisaría 8ª central con valioso apoyo del Grupo Lince.

El auto y la droguita quedaron incautados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Antinarcóticos. El pillo quedó bien guardado en la calabozo tras armar un feroz descontrol y lastimar a los agentes.