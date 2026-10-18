[VÍDEO] ¿Van a jugar fútbol o waterpolo? Un árbitro de una división de ascenso del fútbol español intentó ver si la pelota picaba en una cancha totalmente inundada.

Este fin de semana se viralizó un vídeo filmado en lo que fue la previa de lo que iba a ser un partido de una división de ascenso del fútbol español, más específicamente la III Segunda RFEF, entre la SCR Peña Deportiva y el UCAM Murcia.

Las fuertes lluvias dejaron el campo del Estadio Municipal Santa Eulalia del Río completamente inundado, pero aún así el árbitro intentó ver si se podía jugar.

Pese a lo obvio de lo completamente inutilizable que estaba la cancha, el réferi decidió probar si la pelota picaba, cosa que obviamente no ocurrió, con el esférico golpeando el gigantesco charco formado para posteriormente quedar flotando.

Árbitro, ¿entonces se juega o no? pic.twitter.com/zzt3TJlCXv — SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026

El campo estaba tan inundado que los tobillos del propio árbitro estaban totalmente sumergidos, por lo que una vez que el vídeo se viralizó este no dejó de causar risas por el hecho de que el réferi siquiera haya considerado probar si la pelota picaba.