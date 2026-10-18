[VIDEO] Firulais demostró su lealtad, no se separó de su dueño El hombre había sufrido una fractura en un accidente casero.

Una escena cargada de ternura y amor incondicional se vivió en los pasillos del Hospital del Trauma, donde un peludito hizo hasta lo imposible para no separarse de su dueño, quien estaba siendo trasladado en una camilla, el perrito incluso iba empujando la camilla.

“El amor más puro y leal que existe en esta tierra no conoce de hospitales, de reglas ni de distancias”, expresó la usuaria de TikTok Dollys Rotela, quien compartió las conmovedoras imágenes que rápidamente llamaron la atención de los internautas.

En el video se observa cómo el fiel compañero salta junto a la camilla, desesperado por permanecer al lado de su humano. Su comportamiento dejó una lección de amor y lealtad, demostrando que, para un peludito, lo más importante es estar cerca de quien ama.

El personal de blanco no se animó a apartar al firulais de su dueño. En medio de la situación, el animalito incluso subió a la camilla y comenzó a llenarlo de mimos, como si quisiera darle fuerzas y transmitirle todo su cariño para una pronta recuperación.

La tierna escena conmovió a los usuarios de las redes sociales, que destacaron la fidelidad de los animales y ese amor incondicional que no entiende de palabras, pero que se demuestra con ternura. La señora Dollys conversó con Crónica por lo sucedido, la misma es fundadora de la organización “Patitas de Amor”.

Sufrió un accidente casero

“El señor había tenido un accidente en Carapeguá, de ahí le enviaron al hospital de Paraguarí, y de ahí al hospital de Trauma de Asunción. Su perro era su único familiar que tenía. Su dueño es extranjero y había tenido un accidente en su casa. Creo que se fracturó el señor”, explicó.

La doña explicó que ella estaba en el hospital y que vio todo el momento y se animó a grabarlo. “Lo único que pude visualizar es la nobleza y lealtad del mejor amigo del hombre, que es el perro. Me dijeron que su amiguito se llama ‘Ménor’ y para que te des cuenta que el perro enseña mucho a los seres humanos”.

Finalizó diciendo que “ellos no saben lo que es la maldad, lo que está prohibido, las reglas de un hospital. Lo único que a ellos le importa es su amo y va a acompañarte incondicionalmente sin pedirte nada a cambio. El perro presentía que su dueño lo iba a abandonar o algo así, entró en desesperación. Fue muy emotivo. Los perros presienten lo que le va a pasar a su dueño, darían su vida por su amo”.