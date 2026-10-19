Al final Olimpia si irá a Villeta El presidente de Ameliano confirmó que Ameliano no cambiará de sede para el partido ante el Decano.

La Fortaleza de Pykysyry es la sede confirmada del partido de Ameliano y Olimpia.

Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano, habló con el programa Fútbol a lo Grande y terminó confirmando que el club no cambiará de escenario para el partido del próximo domingo a las 10:00 contra Olimpia, por lo que el juego en efecto tendrá lugar en La Fortaleza de Pykysyry.

El presidente afirmó que se manejaron distintas opciones, pero que finalmente terminaron optando por mantenerse en Villeta, agregando que se encuentran trabajando en el operativo de venta de entradas y que las mismas incluso ya podrían salir a la venta en la tarde de este lunes.

Melgarejo afirmó que estarán definiendo en las próximas horas la cantidad de entradas que estarán puestas a disposición de los aficionados, adelantando que los precios serían preferencias Gs. 100.000, plateas Gs. 80.000 y graderías Gs. 30.000.

El partido se considera clave dentro del desarrollo del campeonato Clausura, ya que Olimpia llega como puntero.