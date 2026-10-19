Ameliano podría darle la localía a Olimpia el domingo La V Azulada podría cambiar el escenario de su duelo ante el actual puntero del campeonato para el próximo domingo.

El partido previsto para el próximo domingo a la mañana entre Ameliano y Olimpia inicialmente se esperaba que tuviese lugar en el estadio de la V Azulada, La Fortaleza de Pykysyry, ubicado en la ciudad de Villeta. Sin embargo, la condición del Decano como puntero del torneo puede cambiar las cosas.

Debido a la posible alta concurrencia de público que se espera para dicho juego, se está barajando la chance de que el Sportivo Ameliano decida hacer formalmente de local en el Defensores del Chaco, esto para garantizar que toda la gente que quiera ir pueda copar el recinto, los cuales en su mayoría serán olimpistas.

De facto esto hará que el Franjeado termine siendo local, teniendo en cuenta además que desde que su nuevo estadio se está construyendo, el Defensores ha sido por defecto el lugar donde han recibido a sus rivales. Por ahora, el cambio de escenario no está confirmado, por lo que se aguarda una definición sobre la sede del partido.