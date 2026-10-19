¡Anínati! anuncian jeýma tormentas, granizadas y hasta 150 mm de lluvia La lluvia se viene con todo y hay que estar atentos. La Dirección de Meteorología lanzó jeýma una alerta ante la alta probabilidad de intensas lluvia…

La lluvia se viene con todo y hay que estar atentos. La Dirección de Meteorología lanzó jeýma una alerta ante la alta probabilidad de intensas lluvias y tormentas eléctricas que afectarían a gran parte del país desde el 21 hasta el 25 de octubre.

La Región Oriental sería la más afectada por el temporal, con acumulados de entre 100 y 150 milímetros de lluvia, principalmente en las zonas centro y este.

En algunos puntos del sureste, las precipitaciones incluso podrían superar los 150 milímetros.Pero eso no es todo: las tormentas podrían llegar acompañadas de fuertes ráfagas de viento, frecuentes descargas eléctricas, lluvias intensas en cortos periodos y una alta probabilidad de caída de granizos.

Desde Meteorología advirtieron que en algunas zonas podría llover todavía más de lo previsto, por lo que recomiendan tomar precauciones ante la llegada de este sistema de inestabilidad. Se recomienda asegurar chapas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.