Beto Ovelar apuesta por Pedro Alliana para el 2028 El senador oficialista valoró la trayectoria del vicepresidente de la República y afirmó que la construcción de su candidatura presidencial para el 2…

El senador oficialista valoró la trayectoria del vicepresidente de la República y afirmó que la construcción de su candidatura presidencial para el 2028 responde al trabajo político que viene sembrando en todo el país. El senador Silvio “Beto” Ovelar durante su visita a los estudios de La Tribu 650 AM, donde analizó el escenario político republicano y el liderazgo de Pedro Alliana.

En medio del reordenamiento del tablero político tras las recientes definiciones en la Asociación Nacional Republicana (ANR), el senador Silvio “Beto” Ovelar brindó su respaldo al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con miras a los comicios presidenciales del año 2028.

En entrevista para La Tribu 650 AM, el legislador no ahorró elogios hacia la figura del segundo del Poder Ejecutivo, destacando su capacidad de diálogo y su presencia constante con la dirigencia de base de toda la República.

“Para mí, el mejor articulador político que tiene hoy el Paraguay se llama Pedro Alliana. Vos te vas a la Vicepresidencia y vas a verle a todas las comitivas del país”, afirmó el parlamentario republicano.