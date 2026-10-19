¡Botinazo y gol! Novia feliz por reconocimiento a su pelotero Geraldine Villagra pureó a su churro Diego Gomez, quien de un botinazo hizo un golazo a 51 metros de distancia del arco rival. Con semejante obra de …

Geraldine Villagra pureó a su churro Diego Gomez, quien de un botinazo hizo un golazo a 51 metros de distancia del arco rival. Con semejante obra de arte se le reconocieron como el jugador del partido. La transmisión de Sky Sport eligió al pelotero como la figura del encuentro, mientras que su doñita le eligió como su ídolo favorito y aprovechó la ocasión para posar con su mena quien tenía el reconocimiento que le entregaron.

El rollo quedó maravillado y boquiabierto con el gol que regaló el capo del chute, Geraldine pudo ver el disparo que terminó en las redes del arco desde las graderías del estadio, donde su mena ganó con el Brigthon por 5 tantos contra 0 al Crystal Palace. En sus historias la doñita orgullosa le escribió, “mi moro”.