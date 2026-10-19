¡Capa! Mily Brítez estuvo invitada en un stream de ashá La Juntada de los Artistas es un programa de streaming que se transmite en la plataforma digital de YouTube, un programón de “ashá” que reúne a los g…

La Juntada de los Artistas es un programa de streaming que se transmite en la plataforma digital de YouTube, un programón de “ashá” que reúne a los grandes artistas de la movida musical curepa.

La cantante “paraguasha” Mily Brítez estuvo invitada en el stream, donde demostró su gran calidad artística avei.

¡Paraguay está en la casa! @milybritezmusicallegó a La Juntada y nos conquistó a todos con su talento, su carisma y ese sello tan suyo. Nos dieron unas ganas enormes de conocer Paraguay…¿Qué dicen? Nos vamos para Paraguay de visita?”, publicaron en el Instagram oficial del espacio artístico digital.

Mily hizo mover a todos el esqueleto con sus interpretaciones musicales. ¡Genia!.