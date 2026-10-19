Costas: “tenés que ser hincha de otro club para decir que eso fue roja” El DT del Ciclón apuntó fuertemente contra el arbitraje del partido que Cerro empató ayer ante Ameliano por la expulsión de Lucas Quintana.

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, habló este pasado domingo en conferencia de prensa acerca del amargo empate azulgrana ante Ameliano en La Nueva Olla por 2-2, esto luego de haber ido ganando por 2-0. El técnico no dudó en apuntar al arbitraje por la más que polémica expulsión del central Lucas Quintana.

Según el DT, “tenés que ser hincha de otro club para decir que eso fue roja. Lucas no es un jugador agresivo. Es una injusticia total. Todas estas cosas que nos hicieron nos terminaron perjudicando”, asegurando además que “hoy nos sacaron los dos puntos”.

El entrenador también lamentó la enorme cantidad de ocasiones de gol que el Ciclón desperdició diciendo “te da bronca porque habíamos hecho un gran partido. En el primer tiempo podríamos haberlo definido”. Aparte de la expulsión de Quintana, Costas también se refirió a una falta contra Derlis Rodríguez que a su entender debió ser penal.

“Me extrañó que en la jugada de Derlis ni miraron y la nuestra sí la fueron a mirar. Estuvieron buscando”, afirmó el entrenador hablando de una aparente disparidad de criterios.

La expulsión de Lucas Quintana se traduce en una baja sumamente sensible para Cerro, ya que quien fuera el capitán ayer se perderá tres partidos completos por roja directa, entre los cuales figuran los dos juegos ante el puntero y el escolta: el clásico ante Olimpia y luego ante Libertad.