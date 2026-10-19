“De grande ya empecé a trabajar en esto”, dijo La periodista de artes y espectáculos está cerquita de cumplir 20 años en medios y habló de las experiencias más épicas en todo este tiempo.

“Algo que me hubiese gustado del mundo de la ficción es hacer un papel con Pedro Pascal o Chris Evans, ¿verdad? Podría ser yo Dakota Johnson en Amores Materialistas”, dijo en el inició de la entrevista con Crónica la periodista de arte y espectáculos Majo Peralta.

“Yo, de grande empecé a trabajar en esto. Nunca dije que quiero ser periodista de espectáculos”, contó quien está a poquito de cumplir 20 años de carrera en el mundo de la comunicación, aunque siempre estuvo influenciada por su tío Carlos Peralta.

De pequeña soñaba con ser veterinaria o tener un grupo de rock and roll. “Amo a los animales con todo mi ser. Pero por una cuestión de presupuesto también me fui por el plan B que es la comunicación”.

En sus inicios, Majo fue productora de programas. Sus primeros pasos en las pantallas es una casualidad del oficio porque siempre ndaje estuvo muy enamorada de la producción.

Un día se llevó una maravillosa sorpresa y a partir de allí empezaron a darse cambios importantes en su carrera, “mi hermana también es periodista y tenía que hacerle una nota al Cuarteto de Nos, que visitaba Paraguay en 2014. Ella se sentía mal y me pidió que me encargue de esa entrevista”, contó.

Esa experiencia se convirtió en la primera nota internacional que hizo y con su grupo favorito. “Tuve miedo de hablar con Roberto, pero sí, yo era la más fanática, era la más feliz”, confesó. Su jefe empezó a ver la seguidilla de materiales que hacía entrevistando a los grupos musicales y ahí es que Majo Peralta empieza a lucirse en el mundo del espectáculo. “Renunció la persona que hacía eso y mi jefe me preguntó si es que yo no quería hacer espectáculos”, he’i.

“Soy una persona que nunca dice que no a las oportunidades. Le dije que sí y ahí empecé haciendo primero el bloque de artes y espectáculos en el noticiero” y a partir de ahí hasta hoy no paró la cinta del arte y el espectáculo en su vida.

Momentos épicos

“Uno de los viajes más épicos fue cuando fui a Pixar. Hablé con todos los realizadores de Toy Story 4 y eso fue uno de los sueños hecho realidad”, dijo con emoción.

En lo musical he’i, “creo que si me voy por lo más épico, lo de Salma Hayek”, dijo.

Como presentadora de eventos importantes pasó momentos incómodos o simpáticos. “Era la primera vez que presentaba los Óscar y se me dio una expresión cancelable. Dije en plena trasmisión ‘personas negras’, Mi productor José París me dice, ‘no, peque, personas de color’. En eso yo vuelvo a hablar y digo ‘personas de color negro”, digo tipo reafirmando lo más cancelable posible. Ese blooper nunca me olvido”, contó.

Sobrina de Carlos Peralta

La influencia de su tío es gigantesca en este camino del periodismo, porque siempre fue un lindo ejemplo a seguir. “Es el hermano mayor de mi papá y para mí es una inspiración porque es un ejemplo de trabajo y de superación. Es una persona que nunca se va a conformar y que siempre va a estar ahí buscando la perfección”, contó Majo.

“Él es un gentleman de la radio. Siempre me enseñó a ser recta, ética, muy profesional. Me mostró lo importante que es hablar con responsabilidad, hablar bien, no caer en guarangadas, a no ser ordinaria”, contó la influencia de don Carlos Peralta.