¡De la San...! Deportivo Santaní vuelve a Primera El “J. J. Vázquez” fue una fiesta, el equipo de Julio Irrazábal no falló, le ganó 2-0 a 3 de Noviembre y, tras 8 años de espera, puede gritar otra vez ¡somos de Primera!

¡Deportivo Santaní es de Primera División!. El equipo de Julio Irrazábal coronó una excelente campaña con un triunfazo 2-0 sobre 3 de Noviembre en el estadio “Juan José Vázquez” que estuvo a pleno y, con una fecha de anticipación, anotó su nombre en la máxima categoría de nuestro fútbol para la temporada 2027.

Edgar Villalba y Juan Mereles sellaron la victoria del Albinegro y desataron la locura en toda la ciudad, que celebra el retorno de su equipo a la élite tras 8 años de espera.

Deportivo Santaní aprovechó que General Caballero JLM cayó 3-2 en su visita a Encarnación y que 12 de Junio le ganó 2-0 a Guaireña, para pegar el salto a lo más alto de la tabla y asegurar ya su ascenso matemáticamente.

En la última fecha, General Caballero JLM (56 puntos) y 12 de Junio (54), se sacarán chispas en el Este por el segundo ascenso, mientras que Santaní buscará decorar su ascenso con el título de campeón.

Por otro lado, se confirmó también que Fernando de la Mora, 3 de Noviembre y Tacuary, perdieron la categoría y el 2027 jugarán en la Primera B.