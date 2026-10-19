Desde Honor Colorado niegan que Cartes tenga problemas de salud El jefe de Gabinete de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y apoderado de Honor Colorado, Eduardo González, en conversac…

El jefe de Gabinete de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y apoderado de Honor Colorado, Eduardo González, en conversación con Espresso Informativo de la 650 AM, desmintió categóricamente las especulaciones respecto a un supuesto estado crítico en la salud del expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Las aclaraciones surgen tras comentarios públicos formulados en los últimos días sobre la condición física del líder político, luego de que el movimiento confirmara que no presentará candidaturas a la presidencia para el periodo 2027.

Uso de marcapasos y estado de salud actual

González sostuvo que el exmandatario se encuentra activo, al frente de sus actividades empresariales y con pleno control de la conducción política partidaria. Si bien confirmó que Cartes atraviesa un tratamiento médico con asistencia de dispositivos cardíacos (marcapasos), descartó cualquier cuadro de gravedad o incapacidad operacional.

“Él está con un marcapasos. Él te dice ahora: ‘Yo tengo dos corazones y con más razón tengo que tener corazón de madre’ cuando habla con todos los sectores”, declaró González.Mencionó que le sorprendió que hayan atribuido a su estado de salud la decisión que comunicó el día de ayer.“

A mí me llamó la atención ese comentario desatinado que se hace con respecto al tema de salud. Me parece que muy poco favor se le hace a una persona al hablar así. Yo te puedo asegurar que el presidente Cartes se encuentra en un muy buen estado de salud y constantemente toma decisiones”, agregó.Recalcó además que Cartes está abocado a su actividad empresarial paralelamente a su rol frente a la ANR.

“Él recuperó el control de todas sus empresas. Mantiene reuniones todos los días, toma decisiones, está pendiente del desarrollo industrial, frigoríficos y ganadería. Quiero saber si una persona dedicada solo a su salud podría realizar todo este trabajo”, enfatizó.

El apoderado remarcó que el exjefe de Estado seguirá ejerciendo la presidencia de la ANR durante el tiempo que le resta a su mandato, velando por la transparencia de los tribunales electorales de cara a las internas del próximo año.

Asimismo, González dejó en claro la estructura de vocería autorizada para hablar en nombre del titular del partido, desautorizando versiones unilaterales emitidas por otros referentes del movimiento. “Los que estamos autorizados para conversar sobre estas situaciones de aquí para adelante en representación de él somos el senador Antonio Barrios y yo. Otros lo hacen por mutus proprio”, resaltó.

Por último, sentenció que “nadie habla por Horacio Cartes, porque él tiene la posibilidad de hacerlo por su propia cuenta. Cuando quiere dar un mensaje, él mismo lo saca por sus redes.”