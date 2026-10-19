Haedo: “fue uno de los peores partidos que tuvimos. Me hago cargo” El DT de Libertad reconoció el mal rendimiento de su equipo este pasado domingo ante Trinidense, lo cual derivó en una derrota que lo dejó muy atrás en la tabla.

Libertad cayó derrotado ayer ante el Sportivo Trinidense por 1-0 en el Martín Torres y perdió la oportunidad de volver a subir a la punta para compartirla con Olimpia, el cual si venció el pasado sábado en un juego clave ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. En este sentido, el entrenador repollero, Nelson Haedo Valdez, reconoció que las cosas salieron mal para su equipo.

El DT reconoció que “no hicimos lo que veníamos hablando, teniendo la posibilidad de tocar la punta, hoy desperdiciamos una gran posibilidad. Duele porque queríamos los tres puntos, pero bueno, felicitarle a Trinidense por el triunfo”. Haedo fue tan lejos como para decir “Sí, este fue uno de los peores partidos que tuvimos. Yo personalmente me hago cargo del resultado de hoy”.

No obstante, el técnico ya apunta a dar vuelta la página, ya que tendrá rápidamente la posibilidad de recuperarse en el Clausura y luego trasladarlo en la Copa Paraguay. “Lo más importante es que el viernes (vs. Luqueño) tenemos otro partido, una final más. Después tenemos Copa Paraguay (vs. Independiente de Campo Grande)”, afirmó Haedo Valdez.