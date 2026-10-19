¡Hesúkena! Mirá el terrible comento que pasó una periodista La presentadora de TV Pabla Thomen compartió un mensaje con sus seguidores de redes sociales la fuerte situación que estuvo viviendo en estos días.

Pabla había acudido a su médico para un chequeo rutinario y el mundo se le vino abajo cuando el doctor le dijo que se tenía que hacer unos estudios.

La periodista compartió en Instagram todo el momento de incertidumbre que pasó en esos días de espera de los resultados.

“Lo primero que se me vino a la cabeza ‘mi hija es demasiado chica todavía’ cuando me dijeron que tenía que hacerme, lo antes posible, una biopsia core en la mama derecha, por algo irregular que estaban viendo durante la ecografía. Y entre números de teléfono, formulario que llenar, explicaciones que daban todo al mismo tiempo, para ingresar mi nombre a un programa de salud que ayuda a cubrir los gastos de ciertas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, quedé abrumada”, escribió Pabla en las redes.

Luego explicó que se quedó muda, en blanco, cuando le pidió el médico ese examen, “ aunque todavía no había ningún diagnóstico, escuchar esa palabra tan cerca de mí fue fuerte. Más aún pesaba ahora que soy mamá y que mi hija todavía me necesita. Me quedé sentada en la recepción de la clínica, con la mirada perdida, procesando todo. No sabía qué hacer”.

“Después vinieron otros diez días de espera para saber el resultado, cuando pensé que finalmente iba a tener una respuesta, me dijeron que necesitaban hacerle unas pruebas extras a la muestra, ¡che Dios, mba’epiko! ¡ndopavéi!, así que tocó esperar un poquito más, manteniendo siempre la mente positiva. Si fuera un posible cáncer, al menos lo habría agarrado a tiempo y lo iba a eliminar, ssí me mantuve hasta que llegó el resultado: benigno”, gatilló Pabla.

Fue a consultar con la mastóloga para ver qué camino seguir después de este resultado, compartió la sala de espera con mujeres cuyos diagnósticos, a simple vista, no parecían tan favorables ndaje, “me repetía en voz baja: gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo, uno piensa que nunca le van a pasar, pero ahí estamos, enfrentando situaciones que parecían tan lejanas a nosotros”.“La prevención, con controles periódicos, es fundamental y siempre hay que tener a Dios presente en todo, porque es Él quien tiene la última palabra. Les abrazo con el alma a aquellas que no la están pasando bien”.