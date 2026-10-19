Hincha ñembo brujo predijo el golazo de Diego Gómez ¿Bruno? ¿Adivino? Algo de eso es. Péa hína un hincha del Brighton, que el viernes pasado ya sabía que ayer Diego Gómez iba a meter el golazo.

“El domingo sería un gran momento para que Diego Gómez marque desde la línea de medio campo” decía en un posteo @HurzelersHat.

Y apenas se concretó su pronóstico ayer, escribió al toque y voi: “Mamá, ¡lo logré!” Y los comentarios de la perrada tampoco se hicieron esperar: “Haz otra predicción rápida mientras los medios del mundo están encima de ti” le respondió @Teamslikebhafc. “¿Apostaste dinero en eso?” le escribió, por su parte, Kieran.

Por acá si que la perrada le quiere preguntar qué número pa va a venir a la cabeza.

No sabía qué hacer

Tras concretarse la goleada de Brighton de 5 a 0 sobre el Crystal Palace, en el marco de la séptima fecha de la Premier League, donde Diego Gómez se despachó con un golazo desde la mitad de la cancha, el paraguayo he’i que “antes de pasarme la pelota Olivier ya me imaginaba que el arquero iba a estar un poco adelantado, por suerte se dio el gol y muy contento. No sabía dónde celebrar, por dónde irme”, contó.

En tanto, su entrenador Fabian Hurzeler dijo que está “muy contento porque es un gran trabajador y siempre antepone al equipo”, refiriéndose a Diego. Agregó que “él siempre piensa más en ‘nosotros’ que en ‘yo’ y por eso sé lo mucho que desea marcar goles. Sé lo desesperado que estaba por participar en el gol y dar una asistencia”, comentó avei el DT.