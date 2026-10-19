La cura fue peor que la enfermedad ndaje A los estirones parece que son las dormidas de la periodista Dahiana Bresanovich. Su hijo duerme con ella y le estira el pelo, contó. Para corregir l…

A los estirones parece que son las dormidas de la periodista Dahiana Bresanovich. Su hijo duerme con ella y le estira el pelo, contó. Para corregir la situación y dormir más tranqui, la cuerona contó lo que hizo. “Ya le compré una peluca a mi hijo para que no me estire el pelo cuando duerme”. ¡Inteligente jugada!

El lado argel es que no resultó el trabajito, “ahora nos estira a la peluca y a mí”, contó la presentadora de televisión en sus redes sociales. “El se cree rey de la casa, se olvida que es príncipe, pero igual hace lo que quiere de nosotros”, se plagueó entre risas contra su pequeño dormilón, estirador de cabellos.