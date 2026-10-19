Los curepas hakupata por Haaland porque toma mate La estrella nórdica del City compartió una imagen mateando y los argentinos no tardaron en hacerse eco.

Este pasado fin de semana, Erling Haaland, jugador estrella del Manchester City y de la Selección Noruega, compartió una selfie en sus redes sociales tomando mate, esto acompañado por un texto que rezaba: “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentarme esta encantadora bebida”.

La repercusión incluso alcanzó niveles diplomáticos, ya que la propia Embajada de Noruega en la Argentina le dejó un comentario diciendo “¡Bienvenido al mate! Es un viaje de ida”. Las respuestas de los futbolistas involucrados y citado encendieron aún más las interacciones en las distintas plataformas.

En su cuenta oficial de Instagram, su ex compañero en el ataque le escribió: “Erlingoooo”, sumando emojis de mates. Enzo Fernández, el cual se unió recientemente al City y entabló una gran relación con el noruego, publicó: “Protocolooooo”, haciendo alusión a los códigos internos y al ritual que conlleva el mate en sí mismo.

Al mismo tiempo, y como era de esperarse, los usuarios propios de las redes no tardaron en contestar el posteo con comentarios como: “Mientras más te conozco, más te amo”, “Te volviste Argentino. Saludos genio del gol” y “Ya denle la ciudadanía”, mientras que en la red social X optaron por contestar con memes.

La publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram se volvió viral automáticamente, sumando más de 1 millón de likes y 20 mil comentarios en las primeras dos horas.