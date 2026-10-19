“Me gustaría jugar en Cerro, sería una oportunidad muy grande” El Azulgrana inició conversaciones para fichar a “Palermo”

José Alfredo Barrios, conocido popularmente como “Palermo”, es hína sin dudas uno de los peloteros requeridos por los grandes para la temporada 2027, esto debido a sus buenas actuaciones con la casaca del Rayadito, equipo ya descendido.

De esta manera, uno que no pierde tiempo es Cerro Porteño, que ha iniciado consultas para intentar su fichaje de cara al próximo año. “Palermo” charló con Crónica y dejó en claro que le gustaría ser ciclónico, ya que sería un paso de la gran siete en su carrera.

“Realmente me genera una gran satisfacción, sé que es fruto del trabajo de todos los días, del sacrificio por más que en lo grupal no estén saliendo las cosas sé que mi trabajo en lo individual está siendo bien observado, sé que puedo mejorar más”, relató el atacante de 21 pirulos.

Luego, agregó que “conmigo personalmente no se comunicó nadie, pero sí con mi representante, Pedro Aldave, quien maneja toda la situación y él es quien recibe todos los llamados”, explicó.

“Me gustaría jugar en Cerro, ¿a quien no?, sería una oportunidad muy grande para afrontar y aprovechar”, expresó el goleador que hizo inferiores en Olimpia, Nacional y Libertad.

En cuanto a los objetivos que se pone con San Lorenzo, mencionó que la idea es culminar el Clausura con dignidad. “Más que nada es terminar de la mejor manera el torneo, por más que hayamos descendido y nos hayamos eliminado de la Copa Paraguay, queremos más que nada terminar de la mejor manera, sumar la mayor cantidad de puntos posibles”, agregó.

“A mi parecer teníamos que tener algunos puntos más. Y llegamos a un final que nadie quería que fue la de bajar de categoría, una lástima”, añadió.

“La suerte no nos acompañó

en todo el año”, lanzó Barrios

Barrios, delantero pretendido por el Ciclón.

Acerca de quedar afuera en la Copa de Todos, he’i que “la verdad que nos dolió muchísimo la eliminación por Copa Paraguay, peleamos mucho para llegar ahí, nosotros queríamos seguir avanzando, queríamos campeonar, ese era el objetivo, la mentalidad que teníamos, lastimosamente no se dio, era lo único que nos quedaba como para seguir luchando y darnos un poco de alegría también, nos golpeó bastante”, expresó.

“En mi opinión creo que nos merecimos un poco más, los goles de ellos llegan por desatenciones nuestras, uno que se desvía por el camino de Wilson (Quiñónez), el otro desde un centro que recibe solo, más allá de eso, vuelve a entrar el tema suerte con los penales, tuvimos la mala que el compañero falló, y ahí una vez más queda demostrado que la suerte no nos acompañó en todo el año”, culminó el futbolista de San Lorenzo.