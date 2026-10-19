¡No son drácula! La tala de árboles empuja a los murciélagos hasta los tejados ndaje El avance de las construcciones y la tala de árboles están dejando a muchos animales sin su refugio natural. Entre ellos se encuentran los murciélago…

El avance de las construcciones y la tala de árboles están dejando a muchos animales sin su refugio natural. Entre ellos se encuentran los murciélagos, que cada vez aparecen con mayor frecuencia en los techos de las viviendas, donde buscan un lugar seguro para descansar y alimentarse. Aunque para muchos su presencia genera miedo, rechazo e incluso repulsión, estos pequeños mamíferos cumplen una función importante ra’e en el medioambiente. Algunas especies se alimentan de insectos, otras consumen frutas y contribuyen a la dispersión de semillas, mientras que ciertas especies ayudan a la polinización.

Sin embargo, cuando se instalan en los tejados, pueden ocasionar molestias por los ruidos nocturnos, los olores fuertes y la acumulación de excrementos.

Esta situación obliga a buscar una solución que permita proteger la salud de las familias sin recurrir a la eliminación indiscriminada de los animales.

Bernardo, quien desde hace años se dedica a retirar murciélagos de las viviendas, conoce de cerca esta problemática y sostiene que es fundamental cambiar la manera en que las personas reaccionan ante estos visitantes inesperados. “No hay que exterminarlos, sino más bien ahuyentarlos”, dijo el especialista.

“Su hábitat es la naturaleza. Los árboles son el hogar de ellos. Entonces, como eso está cada día disminuyendo, los murciélagos buscan un hogar, eso es lo que ellos hacen”, explicó Bernardo a Crónica.

Señaló que estos animales no llegan a las viviendas con la intención de atacar o perjudicar a sus habitantes, sino que buscan un sitio donde instalarse. “Ellos no quieren dañar a nadie ni perjudicar a nadie; lo único que quieren es un hogar”, expresó.

El problema comienza cuando una colonia se instala entre las tejas, los tejuelones o el cielo raso de una casa. “Muchas veces uno se va y encuentra los techos llenos de murciélagos y tiene un olor realmente demasiado fuerte. Cuando es demasiado, hasta inclusive te hace mal”, relató.

Según comentó, la demanda de este tipo de servicios es considerable. En apenas 42 días, recibió más de 200 pedidos de socorro para resolver problemas relacionados con estos animales, la mayoría de los pedidos provenía de zonas urbanas he’i.

Enfermedades que trasmite el murciélago

Según contó Bernardo, los murciélagos pueden trasmitir rabia, que es la enfermedad más común y peligrosa que transmiten. Afecta el sistema nervioso central y se contagia a través de mordeduras, rasguños o por el contacto de la saliva del animal con heridas abiertas o mucosas. Una vez que aparecen los síntomas, suele ser mortal.

Otro de los males es el Virus Nipah, que es un virus transmitido principalmente por los murciélagos fruteros (como el murciélago zorro). Se contagia por contacto directo con el animal, su saliva, orina o heces, o por consumir alimentos (como frutas o savia) contaminados por ellos.