¿Nueva especialidad? Atenti a quien es la experta en chistes La presentadora de “Será Un Gran Día”, Yolanda Park se ingenia con el humor y roba risas a más de uno que escucha sus chistes. Su compañero Michelín …

La presentadora de “Será Un Gran Día”, Yolanda Park se ingenia con el humor y roba risas a más de uno que escucha sus chistes. Su compañero Michelín Ortíz es uno de los que no se guarda nadaite luego a la hora de demostrar lo gracioso que le parece las historias que cuenta la Yota.

Uno de los momentos cómicos que sacó de la galera la conductora es cuando preguntó al rollo, “¿Por qué los mariscos vienen del mar?”, todos intrigados se miraron y nadie supo responder la respuesta. Al toque contó la respuesta, “Porque si viniesen de Francia serían franciscos”, reveló. Al toque empezaron las carcajadas.

Otro momento cultural cómico fue cuando consultó, “¿Sabes en qué viaja el virus?”, y le respondieron, “en el aire y por espacios sólidos”. Pero nadie acertó y ellá reaccionó, “¡No! En micro-obvio.”, ndje.