Paraguay tiene la carreta de bueyes mas grande del mundo ¡Orgullo nacional en el Chaco! El equipo de Guinness World Records llegó hasta el Rancho Tucán, en Loma Plata, para certificar una impresionante carr…

¡Orgullo nacional en el Chaco! El equipo de Guinness World Records llegó hasta el Rancho Tucán, en Loma Plata, para certificar una impresionante carreta de bueyes que se convirtió en la más grande del mundo.

La gigantesca obra lleva sello paraguayo y tiene como responsable al maestro artesano Silvio Grance, oriundo de Belén, departamento de Concepción, quien puso sus manos y todo su talento para fabricar esta verdadera maravilla.

La carreta fue encargada por Wilbert Sawatzky y hoy se roba todas las miradas en el Chaco paraguayo, donde ya se convierte en un atractivo por sus dimensiones y su imponente presencia.

Una creación que demuestra que el talento de nuestros artesanos no tiene límites y que Paraguay también puede hacer historia con sus tradiciones.