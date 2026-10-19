¡Pasaje en la mira! Gobierno está sacando cuentas sobre subsidio umía El Gobierno sigue sacando cuentas sobre el costo del transporte público y los subsidios que reciben las empresas, mientras el sector empresarial recl…

El Gobierno sigue sacando cuentas sobre el costo del transporte público y los subsidios que reciben las empresas, mientras el sector empresarial reclama por las compensaciones económicas.

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, aseguró que el pago del subsidio está al día, aunque reconoció que las diferencias entre los montos abonados y los establecidos en la tarifa técnica pueden afectar el bolsillo de las empresas.

Según la resolución N.º 1542/2026, la tarifa técnica quedó establecida en G. 4.910 para el servicio convencional y G. 6.140 para el diferencial. Por su parte, los subsidios se fijaron en G. 2.610 para el convencional y G. 2.740 para el diferencial, con aplicación desde septiembre de 2026. Las autoridades también analizan cómo impactan las variaciones del precio del combustible en los costos del servicio y en las compensaciones económicas.

Durante una reunión con representantes del sector empresarial, se estudiaron posibles ajustes en los mecanismos para calcular la tarifa técnica y evaluar los subsidios. Por ahora, no hay una fecha definida para anunciar eventuales cambios en el precio del pasaje, por lo que los usuarios deberán esperar para saber si habrá novedades en el costo de viajar en colectivo.