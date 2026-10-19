Pilar se blinda ante la crecida y cierra sus compuertas La ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú, puso en marcha su sistema de defensa costera ante la crecida del río Paraguay. Desde las 18:00 de…

La ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú, puso en marcha su sistema de defensa costera ante la crecida del río Paraguay. Desde las 18:00 del domingo, las autoridades activaron el protocolo de protección y cerraron las compuertas principales para evitar que el agua avance hacia las zonas más vulnerables.

El ingeniero Diego Gómez, representante del Consorcio CTC, confirmó que se realizaron las maniobras de cierre en las compuertas de la Estación de Bombeo Ñeembucú y en la estructura de derivación ubicada en la compañía Yatayty. Con esta medida, buscan mantener el agua del río fuera del casco urbano y proteger a las familias pilarenses ante la subida del nivel del cauce.

Con las compuertas cerradas, el agua de lluvia que caiga dentro de la ciudad y el nivel del arroyo Ñeembucú deberán ser controlados mediante el sistema de drenaje y bombeo. La infraestructura cuenta con ocho motobombas de alta potencia, que juntas tienen capacidad para evacuar hasta 40 metros cúbicos de agua por segundo hacia el otro lado del muro de contención.

El sistema será fundamental para evitar la acumulación de agua dentro de Pilar, especialmente ante las lluvias anunciadas para los próximos días. Mientras el río Paraguay continúa con tendencia ascendente, las autoridades mantienen activas las medidas de prevención para resguardar a la población y reducir el riesgo de inundaciones en los sectores más expuestos.