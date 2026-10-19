Posible bombazo: quita de puntos y descenso para el City Medios del Reino Unido aseguran que la sanción para el equipo de la Premier podría ser la más dura de todas, condenándolo a perder la categoría.

Hablan de la posibilidad de que el City pierda la categoría debido al incumplimiento del "fair play financiero".

El Manchester City continúa esperando la resolución de la apelación que presentó a la condena que sufrió debido a múltiples violaciones del llamado “fair play financiero”, esto a lo largo de nueve temporadas. Mientras esto ocurre, los medios británicos afirman que la sanción definitiva podría incluir una pérdida de puntos dramática que llevaría a los citizens a la segunda división.

La publicación inglesa Daily Mail fue la responsable de publicar esta noticia, que de concretarse, se constituirá en una sanción histórica dentro del fútbol inglés, mientras que en Europa ya había ocurrido un caso similar a mediados de los 2000, cuando la Juventus de Italia perdió la categoría debido a cuestiones de apuestas.

La comisión independiente que investigó el caso concluyó que el City como institución incumplió normas financieras durante nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18, incluyéndose también cargos vinculados con la falta de cooperación durante la investigación.

La Premier League presentó formalmente las acusaciones en febrero de 2023, luego de una pesquisa que se había iniciado en 2018.