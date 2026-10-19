Reguera afirma que Cerro presentará una nota por el arbitraje El presidente del azulgrana anunció que presentarán una nota de queja contra el arbitraje pidiendo reuniones a la APF luego de la polémica expulsión de Lucas Quintana.

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, habló con el programa Fútbol a lo Grande acerca de numerosos temas, entre ellos, el descontento del Ciclón para con los árbitros del partido de ayer ante Ameliano, Derlis Benítez y José Armoa, particularmente por la expulsión de Lucas Quintana dejándolo fuera del Clásico dentro de dos fechas.

Al respecto, el presidente manifestó que “hoy presentaremos la nota a la APF y vamos a pedir reuniones. Ayer salió perjudicado Cerro y el fútbol paraguayo. “Vimos los videos, hablamos con varias personas y no hay por dónde agarrarse para decir que lo de Lucas sea motivo de expulsión. El país vio que no era para expulsión, incluso el árbitro en cancha vio que no fue para roja”.

Blas Reguera además anunció que “vamos a estar investigando todo el historial de estas personas, así como el historial de nuestro jugador, que no tiene antecedentes como el de ayer. Pero estos señores sí tienen antecedentes de partidos polémicos”.

El dirigente reconoció que el episodio golpeó al ambiente del club, manifestando que “venimos de muchos cambios profundos y estábamos levantando con un ambiente distinto, pero nos encontramos con estas situaciones que le duelen al pueblo azulgrana. Duele que manchen así al fútbol, más con la cantidad de gente que asistió a la Olla”.

Por otro lado, Reguera también se refirió a la reacción de Pablo Vegetti hacia la preferencia luego del empate ante Ameliano, dejando en claro que pretende conversar con el delantero puertas adentro. “Quiero hablar con él. Yo personalmente les digo a todos los directivos que estas cosas las hagamos puertas adentro y de frente”, señaló.