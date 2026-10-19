Se viene una feria purete con más de 90 puestos en el sector naviero ¡Atención, gente que está buscando laburo! El Ministerio de Trabajo y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) lanzarán este viernes 23 d…

¡Atención, gente que está buscando laburo! El Ministerio de Trabajo y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) lanzarán este viernes 23 de octubre una feria de empleo con más de 90 puestos disponibles en 12 empresas navieras del país. La actividad se realizará de 08:00 a 13:00 en el Salón Almirante del Club de Oficiales de la Armada, en Sajonia, Asunción.

La convocatoria está dirigida tanto a personas que quieran trabajar a bordo de embarcaciones como a profesionales de áreas administrativas y técnicas. Lo más atractivo son los salarios para los puestos relacionados con la navegación, que van desde G. 4.500.000 hasta G. 12.500.000, según informó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

Entre las vacancias disponibles figuran engrasadores y aprendices, cocineros, marineros, jefes de máquinas, pilotos de cuarta zona y conductores de primera. Para estos cargos se requiere contar con la formación y los documentos correspondientes para trabajar en embarcaciones.

Pero eso no es todo. También hay oportunidades para supervisores de importación y exportación, analistas jurídicos, asistentes administrativos, coordinadores de flota, jefes de cuenta corriente, electromecánicos, técnicos electricistas y asistentes de facturación y cobranza.

Los interesados deben ingresar al portal Emplea Py, en https://emplea.mtess.gov.py/, donde podrán consultar los requisitos y registrar sus datos. También recibirán acompañamiento de la Oficina Pública de Empleo del Ministerio de Trabajo. Quienes sean preseleccionados recibirán una notificación para continuar con el proceso de selección.