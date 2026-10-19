Secuestran a una pareja y matan a yiyi en Pedro Juan La víctima fatal es una brasileña de 25 años.

Secuestran a pareja y mataron a la yiyi en Pedro Juan Caballero.

Un macabro y violento ataque comando conmocionó de madrugada a la zona de Amambay. Cerca de diez malevos fuertemente armados con fusiles y ropas tácticas irrumpieron en un domicilio.

Los hombres armados llegaron sobre dos camionetas Fortuner para raptar a una pareja. La víctima fatal fue identificada como la brasileña Carolina B. A., de 25 años. La mujer se resistió bravamente al secuestro y los sicarios la acribillaron a quemarropa. Carolina cayó sin vida en el suelo con heridas de bala tras el cobarde y sangriento ataque.

Su pareja, Marcelo Juan O. M. (26), fue subido a la fuerza a uno de los vehículos. Los criminales escaparon a toda velocidad con el joven raptado y con rumbo desconocido. Vecinos de la zona quedaron recontra aterrorizados tras escuchar la ráfaga de disparos.

Agentes de Investigaciones y la Policía acudieron volando al sitio para la verificación.

El agente fiscal de turno tomó intervención inmediata para iniciar las primeras diligencias. Toda la perrada quedó con el Jesús en la boca mientras los sabuesos buscan al joven llevado.