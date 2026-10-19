[VIDEO] Tiene 17 años y quiere brillar en el boxeo: “Siempre me gustó” Desde los 12 años ya inicia su carrera y ya lleva 89 peleas ganadas.

Cuando generalmente las jovencitas hablan con sus padres de qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, muy pocas veces escuchamos a las mismas decir que quieren practicar deportes de fuerza y contacto físico, pero en ese sentido siempre hay una excepción a la regla. Y ese es el caso de la joven Yoselin Meza, que es boxeadora y hoy con 17 años sueña con cruzar fronteras y llegar a la élite en Estados Unidos.

La misma conversó con Crónica y sostuvo que “desde los 12 años estoy luchando para seguir mi carrera de boxeadora y en las peleas amateur tengo más de 89 peleas ganadas. El pasado 16 de octubre debuté como profesional con una gran victoria y ahora me dieron la oportunidad de pelear por un título latino en diciembre”.

Ante la consulta del porqué eligió esta profesión explicó que “yo no sabía qué era el boxeo, me metí en esto porque soy muy deportista, me gustó y sigo luchando para ser mejor. El que más me apoya siempre es mi profesor Javier Rojas, quien busca opciones para que continúe mi carrera”.

En cuanto al apoyo que recibe por parte de su familia manifestó que “mi papá es el que me ayuda dándome los permisos porque soy menor de edad, pero de mi mamá no recibo apoyo”.

Desde los 12 años nació su pasión por este deporte.

El boxeo acarrea gastos y necesita ayuda

La joven soñadora de los guantes se encuentra en una etapa de ayudomi, ya que el deporte en sí acarrea muchos gastos que muchas veces no está dentro de sus posibilidades administrarlo. “Estaba pidiendo ayuda en las calles de la ciudad para poder juntar plata y costear la pelea por el título latino que será en diciembre”.

Agregó que “voy a seguir pidiendo ayuda a la gente para poder pagar la organización y fiscalización del título latino. Por pelear todavía no gano nada, pero hay algunos pocos auspicios que me dan una mano para salir adelante. En Paraguay es muy difícil conseguir apoyo para el boxeo porque casi no se habla de este hermoso deporte”.

Combina el colegio con las prácticas

La joven luchadora explicó que “entreno duro a la mañana y a la tarde, y por la noche voy al colegio en el último año. Tengo más de 89 peleas ganadas en competencias de nivel nacional, regional, sudamericano e internacional. Mi debut profesional fue algo único que siempre quise y soñé, fue una experiencia emocionante y emotiva”.

Su sueño y su ídola

“Mi objetivo al cumplir 18 años es irme a los Estados Unidos para seguir con mi carrera profesional allá. La meta es buscar el sueño americano en el extranjero porque en nuestro país lamentablemente no hay apoyo. El boxeo no es solo porque se vea rudo, es un deporte muy lindo que te enseña muchísimos valores”, explicó la joven.

Ante la consulta de a quien boxeadora lo tiene como referente subrayó que “mi gran sueño siempre fue conocer a la boxeadora argentina “La Locomotora” (Alejandra Oliveras), a quien admiraba profundamente, lastimosamente ya falleció el año pasado”.