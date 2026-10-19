¡Tranqui nomás! Lo que le dijo su goleador a “Vitamina” Gabriel Ávalos se mandó un golazo para abrir el triunfo ante 2 de Mayo y “Vitamina” contó lo que le dijo el goleador en la semana antes del partido.

Olimpia lo trajo para que haga goles y en el momento más necesario apareció. Gabriel Ávalos sacudió el “Defensores” con un derechazo al ángulo en la victoria del Decano ante 2 de Mayo y apagó las críticas que venía cargando hace varias fechas.

Y, tras el triunfo ante el “Gallo”, Pablo “Vitamina” Sánchez contó en conferencia lo que le dijo el goleador en la semana previa, para que el propio DT se tranquilice.

“Lo de Ávalos es muy importante. Pero, más que nada, para la gente. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros hablamos mucho, y él me dice: ‘Profe, yo estoy tranquilo’. Y él nos estaba dando lo que nosotros pretendemos, que es volumen de juego al equipo y continuidad a las acciones de ataque. Pero claro, la gente no se conforma con eso, la gente de un 9, de un centrodelantero, pretende goles. Entonces, desde ese lugar es muy bienvenido (el gol) para que la gente lo vuelva a valorar y no le caiga tanto”, explicó.

Sobre el triunfo, “Vita” valoró el buen nivel, pero no tenían que sufrir tanto he’i. “El partido, por suerte, se logró lo que queríamos en principio, que era ganar. Para mi gusto, erramos muchos goles más allá de haber hecho tres. Estoy contento y estoy conforme, pero llegaron muy tarde y nos generó cierta angustia en algún momento del trámite del partido”, le bajó.

Bajas. La mala noticia para el Franjeado tiene que ver con las lesiones de Juan Vera y Juan Fernando Alfaro, que estarán fuera por dos semanas aproximadamente.