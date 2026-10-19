“Triki” tumbó al Guma y se prende en la lucha Trinidense bajó a Libertad y puso en cháke la ilusión del Repollero

Sportivo Trinidense tumbó a Libertad y se mete con tutti en la pelea por el título. Clementino González, de penal, marcó el único gol del partido en Santísima Trinidad.

Trinidense arrancó mejor, generando varias chances frente al arco gumarelo. Tras una jugada de Abreu en el área rival, Thiago Fernández tocó con la mano y mediante el VAR, el árbitro cobró penal para el local. A los 21’ Clementino González no quiso saber nada y lo cambió por gol para alegría de la perrada auriazul, que sueña con un título histórico.

El equipo de Arrúa, luego del gol, lo supo gestionar y manejó los hilos mostrándose superior en el juego, ya que casi ni sufrió en los primeros 45’. Por su parte, Libertad no se sintió cómodo nunca en el chute y le costó generar, ya sea en juego y con mucho menos oportunidades hacia el arco rival.

La complementaria no cambió mucho, ya que Sportivo Trinidense siguió generando. De por ahí ya no mostró la misma intensidad, pero supo controlar el juego.

Libertad intentó realizar cambios ofensivos, pero no encontró respuestas con sus jugadores, tuvo alguna que otra llegada, de igual manera se notó un equipo apurado, ansioso y muy errático, ya que casi siempre tomó malas decisiones. Con el triunfo, “Triki” acumula 27 puntos e igualó la línea del Repollero en la tabla de posiciones.