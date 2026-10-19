[VIDEO] ¿Contra su productor? “Está armando algo a escondidas”, dijo Marcelo Burgos estuvo vicheando los estudios de “Gol de Medianoche” y se encontró con unas gradas sospechosas, empezó a sondear la situación hasta qu…

Marcelo Burgos estuvo vicheando los estudios de “Gol de Medianoche” y se encontró con unas gradas sospechosas, empezó a sondear la situación hasta que se encontró con un notición de la gran siete para loperro. El productor ra´e está trabajando para que el programa televisivo de fútbol, música y entretenimiento tenga hinchada en los estudios.

Con este nuevo espacio que estarían habilitando, el rollo puede ir hasta el canal a ver a Narce Burgos, Lari Riquelme, Pepe Cárdenas, Marc Falses y Rodrigo Burgos, disfrutar de las canciones que deleitan los grupos nacionales, además de enterarse de las noticias desde el lugar de la info.

“El productor está armando una tribuna a escondidas, para el programa. Asi que le vamos a invitar a la gente que venga a ver el programa”, tiró Burgos.