[VIDEO] ¡Cuidado! Cachaquera suelta en Cartagena

La profe de baile Lorena Azúcar fue hasta el país cafetero para mostrar el talento que tienen los paraguayos en el ritmo tropical, durante el “Kachak Tour - Colombia”. Una delegación completa está allá para regalar un alto despliegue con el chiquichi chiquichi. La bailarina profesional aprovecha el concurso para recorrer hermosos lugares de Cartagena y posar avei con hermosos paisajes.
La cuerona tiró unas fotitos donde posó en biquini en la altura, desde su hotel, donde aprovechó al máximo el sol y el clima adorable que regala el destino turístico. Eso no es todo, entró también en modo periodista cuando sacó el micrófono y salió a entrevistar a un grupo Unión Folklórica que baila musica tradicional colombiana ndaje.
El viaje recién empieza y al parecer está cargado de emociones bien mbarete voi.