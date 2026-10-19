[VIDEO] Descubrió su nuevo talento en la patineta Feliz de la vida estuvo la periodista Belén Rivas en los Juegos del Mundo sobre Skate, que reunió a fanáticos y profesionales de todos los continente…

Feliz de la vida estuvo la periodista Belén Rivas en los Juegos del Mundo sobre Skate, que reunió a fanáticos y profesionales de todos los continentes que son amantes de las aventuras extremas. Lo más purete es que la rubia del Trece siempre tiene algo que aprender en todos sus trabajos y en esta oportunidad se jugó al todo o nada para andar en patineta.

“Trabajo, trabajo, trabajo, worldskategames, trabajo, trabajo, trabajo”, escribió en su muro y subió un video donde dijo, “yo no puedo creer chicos. No puedo creer que aprendí a usar el skate”, compartió su alegría con el rollo. La comunicadora siempre tiene una sorpresa que darle a sus seguidores y en el deporte extremo no fue la excepción.