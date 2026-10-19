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[VIDEO] ¡Iconic! Alimentó a un león en un safari

Laurys Dyva se pasea por Chile, experimentando todo tipo de aventuras. En un videíto que subió a sus redes sociales mostró cuando muerta de miedo, pe…

| Por Gustavo Martinez
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| Por Gustavo Martinez
El momento en que Laurys estuvo en la jaula, cerquita del león.

Laurys Dyva se pasea por Chile, experimentando todo tipo de aventuras. En un videíto que subió a sus redes sociales mostró cuando muerta de miedo, pero decidida y enfocada, se animó a alimentar a un “rey de la selva”. “Safari en Chile, alimentamos leones en una jaula misamores. Qué experiencia más iconic”, contó al rollo.

“¿Lo harías?”, preguntó a sus seguidores y las respuestas no se hicieron esperar. “Qué lindo gatito”, “yo también quiero alimentar a un gatito así”, le tiraron algunos. Pero otros encontraron jeýma el lado simpático. Resulta ser que los turistas estaban en una jaula, por debajo del león y entonces algunos aprovecharon para decirle, “cómo quiero que te cague por tu cabeza”, a lo que la famosa respondió que sería “icónico”.

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