[VIDEO] ¡Iconic! Alimentó a un león en un safari Laurys Dyva se pasea por Chile, experimentando todo tipo de aventuras. En un videíto que subió a sus redes sociales mostró cuando muerta de miedo, pe…

Laurys Dyva se pasea por Chile, experimentando todo tipo de aventuras. En un videíto que subió a sus redes sociales mostró cuando muerta de miedo, pero decidida y enfocada, se animó a alimentar a un “rey de la selva”. “Safari en Chile, alimentamos leones en una jaula misamores. Qué experiencia más iconic”, contó al rollo.

“¿Lo harías?”, preguntó a sus seguidores y las respuestas no se hicieron esperar. “Qué lindo gatito”, “yo también quiero alimentar a un gatito así”, le tiraron algunos. Pero otros encontraron jeýma el lado simpático. Resulta ser que los turistas estaban en una jaula, por debajo del león y entonces algunos aprovecharon para decirle, “cómo quiero que te cague por tu cabeza”, a lo que la famosa respondió que sería “icónico”.